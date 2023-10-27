İzleyen siyonistin vekili konuşuyor sandı! Özgür Özel'den skandal 'Hamas' açıklaması

Özel, İP'li ortağı Meral Akşener gibi Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nı hedef aldı.

İşgalcilere karşı başlatılan meşru müdafaa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonunun durduk yere yapıldığını ve savaşa sebep olduğunu öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan tarafından Hamas’ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Filistin’de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte; bir gece yarısı sivillere yönelik saldırılar, bu süreci başlatmıştır."