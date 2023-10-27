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Siyaset İzleyen siyonistin vekili konuşuyor sandı! Özgür Özel'den skandal 'Hamas' açıklaması
Siyaset

İzleyen siyonistin vekili konuşuyor sandı! Özgür Özel'den skandal 'Hamas' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-27 01:31:00 - 2023-10-27 01:39:01

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda konuştu.

Özel, İP'li ortağı Meral Akşener gibi Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nı hedef aldı.

İşgalcilere karşı başlatılan meşru müdafaa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonunun durduk yere yapıldığını ve savaşa sebep olduğunu öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan tarafından Hamas’ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Filistin’de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte; bir gece yarısı sivillere yönelik saldırılar, bu süreci başlatmıştır."

Tam da Siyonistlerin istediği gibi! Meral Akşener’den Hamas’a skandal Sözler
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Yorumlar

yavuz

Özgür Özel, Hükümet ona oy verenleri temsil ediyor. Yani biz Müslüman Türkleri bizler yahudi değiliz, onları da da zerre kadar sevmiyoruz. HAMAS ki Kurtuluş Mücadelesi yapan Filistinli Halkın Çocukları. pkk ya terörist diyemediniz ama inancınız gereği HAMAS'a terörist dediniz.

Gültekin

BU İFADELERİ KULLANANLAR, İNANÇ BAIMINDAN YÜZER GEZER İNSANLARIN KULLANACAĞI İFADELERDİR, ÖZEL ORADAKİ HAMAS'IN ANİ SALDIRISININ SEBEPLERİNİ BİLMİŞ OLSAYDI, SUSKUNLUĞUN DEVAMINDA ELLERİNDEKİ SON TOPRAKLARIN DA NASIL ALINACAĞINA ŞAHİT OLURDU VE BUGÜN KULLANDIĞI SÖZLERİNDEN VARSA YÜZÜ UTANIRDI. HAMAS ZORLA İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR, AYNEN BİZİM ATALARIMIZIN KURDUĞU KOVAYI MİLLİ GİBİ.
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