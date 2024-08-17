İzleyen dönüp bir daha izliyor! Bu da Ferrari’nin traktör versiyonu
Traktörüne Ferrari motoru takan adam, tarım aletini adeta canavara dönüştürdü.
Bir traktör sahibi çiftçi, alışılmadık bir modifikasyonla tüm dikkatleri üzerine çekti. Traktörüne Ferrari motoru takan adam, tarım aletini adeta canavara dönüştürdü. Normalde tarla işlerinde kullanılan traktör, Ferrari'nin ünlü V8 motoruyla güçlendirilerek adeta bir yarış arabasına dönüştü.
Traktörün bu olağanüstü hız kazanımı, sahibini sıradan bir çiftçiden, drift atabilen bir hız tutkununa çevirdi.
Modifiye edilen traktörle, toprak yollarda ve asfalt üzerinde akıl almaz manevralar gerçekleştiren adam, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.
Drift yetenekleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen sürücü, sosyal medyada viral oldu.
Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ferrari herkesi şaşkına çevirdi, kripto para olarak ödeme için otomotiv devi satışa evet dedi! Bir ilk oldu, başladılar
Medya
Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?
Otomotiv
Başkan Erdoğan’ın katılımıyla o otomobil devinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 1000 adetlik araç teslimi! Ne Ferrari ne Porsche!