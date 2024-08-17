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Yaşam İzleyen dönüp bir daha izliyor! Bu da Ferrari’nin traktör versiyonu
Yaşam

İzleyen dönüp bir daha izliyor! Bu da Ferrari’nin traktör versiyonu

Yeniakit Publisher
2024-08-17 16:10:00 -

Traktörüne Ferrari motoru takan adam, tarım aletini adeta canavara dönüştürdü.

Bir traktör sahibi çiftçi, alışılmadık bir modifikasyonla tüm dikkatleri üzerine çekti. Traktörüne Ferrari motoru takan adam, tarım aletini adeta canavara dönüştürdü. Normalde tarla işlerinde kullanılan traktör, Ferrari'nin ünlü V8 motoruyla güçlendirilerek adeta bir yarış arabasına dönüştü.

Traktörün bu olağanüstü hız kazanımı, sahibini sıradan bir çiftçiden, drift atabilen bir hız tutkununa çevirdi.

Modifiye edilen traktörle, toprak yollarda ve asfalt üzerinde akıl almaz manevralar gerçekleştiren adam, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Drift yetenekleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen sürücü, sosyal medyada viral oldu.

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