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İzleri yok etmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisinde bulunan erkek cesedinin, il merkezinde ikamet eden 60 yaşındaki asansör tamircisi Adnan Soysal olduğu tespit edildi. Adnan Soysal'ın cesedinin, iz bırakmaması için çamaşır suyuyla yıkandığı ortaya çıktı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
İzleri yok etmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar

Kütahya'daki asansör tamircisi cinayetiyle ilgili  soruşturmada gözaltına alınan tamircinin eşi ile onun sevgilisi olduğu iddia edilen gencin, ormanlık alana attıkları cesedi kısa sürede çürümesi için çamaşır  suyuyla yıkadıkları ortaya çıktı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Şubat'ta, Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya  giden bir vatandaş tarafından fark edilen erkek cesedinin, parmak izinden yola  çıkarak kimliğine ulaştı.

Çalışmalar sonucu bu kişinin, Kütahya il merkezinde ikamet eden 60 yaşındaki asansör tamircisi Adnan Soysal olduğu tespit edildi.

Boynunda, bacak ve kollarında kırıklar olduğu belirlenen Soysal'ın,  öldürüldükten sonra söz konusu bölgeye atıldığının belirlenmesi üzerine  soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça ifadesi alınan maktulün 2,5 yıllık eşi Fatma Soysal (45),  geçimsizlik nedeniyle kocasıyla yaklaşık üç aydır görüşmediğini öne sürdü. Fatma Soysal'ın, Adnan Soysal ile dördüncü evliliğini yaptığı belirtildi.

Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuran İl Jandarma Komutanlığı,  muhtemel şüphelileri belirleyerek takibe aldı.

Soruşturmayı genişleten ekip, Fatma Soysal'ın, 21 Ocak'ta eşinin maaşını bir bankanın ATM'sinden çektiğini ve savcılığa verdiği ifadesinde  çelişkiler olduğunu tespit etti.

Elde edilen deliller ve tanık ifadelerine göre, Yunus Emre  Mahallesi'ndeki bir eve kapatılan Adnan Soysal'ın, yaklaşık 15 gün darbedilerek  işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü anlaşıldı.

Bunun üzerine Fatma Soysal ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K.  (27) gözaltına alındı.

Sopayla döverek öldürüldüğü iddiası

Mesut K'nin, sorgusunda, Fatma Soysal ile uzun süredir ilişkisi  olduğunu söylediği öğrenildi.

Adnan Soysal'ı, eşi Fatma Soysal'ın sopayla döverek öldürdüğünü iddia  eden Mesut K, şunları anlattı:

"Adnan öldükten sonra kıyafetlerini yaktık. 26 Ocak gecesi cesedi  abimin kamyonetiyle Hisarcık ilçesindeki ormanlık alana götürdük. Hem iz  kalmaması hem de kısa sürede çürüyerek yok olması için cesedin her tarafına  çamaşır suyu döktük. Fatma bunu televizyonda yayınlanan kriminal dizilerden ve  internetten öğrenmiş. Daha sonra eve gelerek iz kalmaması için temizlik yaptık,  duvarları boyadık ve evi boşalttık."

Öte yandan, çamaşır suyu dökülmesi nedeniyle ormandaki vahşi  hayvanların cesede yaklaşmadığı belirlendi.

Katil zanlısı Fatma Soysal ise suçlamaları reddetti.

Eşi adına sahte sosyal medya hesabı açmış

Bu arada Fatma Soysal'ın, eşinin eve kapatıldığında ortadan  kaybolmasının dikkati çekmemesi için nüfus cüzdanındaki fotoğrafını kullanarak  sahte sosyal medya hesabı açtığı da ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından eşinin yakınlarına ve arkadaşlarına mesajlar gönderen kadının, "Ben Suriyeli bir kadınla yaşamak için artık İstanbul'a yerleştim. Beni merak etmeyin." ifadelerinin de yer aldığı yazışmalar yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
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