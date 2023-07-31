İzlemesi bile ürkütücü! Arda’nın şok görüntüsü ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid kariyerine talihsiz bir sakatlıkla başladı.

Genç oyuncunun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat durumuna göre 3 ile 5 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Arda Güler tedavisi için ABD kampından İspanya'ya döndü.

Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, ''Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur." şeklinde konuştu.

SAKATLANMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler'in sakatlandığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Videoda yıldız futbolcunun rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası kayarak müdahele yaptığı ve sakatlandığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.