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İzlanda'dan Millilere pişkin sözler: Türkler abartıyor

İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, Türk Milli Takımının yaşadığı krize ilişkin pişkin bir açıklama yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:08
İzlanda'dan Millilere pişkin sözler: Türkler abartıyor

İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA'dan yaşanan kriz ile ilgili açıklama geldi.

İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, A Milli Takımımızın havaalanında yaşadığı krizle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 3 saat beklendiği iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Türkiye'den gelen tüm uçaklarda aynı prosedürün uygulandığını belirten kuruluşun mesajında, "Türkiye Milli Futbol Takımının gelişi ile ilgili haberler üzerine belirtmek gerekir ki, Türkiye Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'na dahil olan havaalanlarının sahip olduğu özel anlaşmalara sahip değil. Buralardan gelen tüm yolcular güvenlik izlemesinden geçmek zorunda. İzlandalı yolcular ve buralardan gelen tüm insanlar, aynı süreçten geçmek zorunda" ifadeleri kullanıldı.

"Kimseye istisna gösterecek pozisyondan değiliz"

Kimseye ayrıcalık yapılmayacağı kaydedilirken, "Keflavik Havaalanından geçen yolcuların güvenliği, Isavia'nın en önemli değerlendirinden biridir ve bununla birlikte uluslararası yaptırımlarla da belirlenmiş prosedürler vardır. Bu nedenle Isavia, bu önemli önceliklerde istisna gösterecek pozisyonda değildir" mesajı verildi.

"Takım 1 saat 20 dakikada çıktı"

Türk Milli Takımı'nın 1 saat, 20 dakikada havaalanından çıktığı vurgulanırken, "Güvenlik nedeniyle yapılan incelemeler genellikle hızlı sonuçlanır ancak dün akşam yaşanan hadisede bagajlarda yer alan elektronik gereçlerin ve sıvıların çok olması nedeniyle sistem bu bagajları inceleme yönünde uyarı verdi. Yine de bu süreç hızlı şekilde çözüldü. Türk tarafının uçağı Keflavik Havaalanı'na 19:40'da iniş yaptı ve son yolcu havaalanından çıktığında saat 21:00'dı. Tüm süreç 80 dakikada tamamlandı" diye belirtildi.

"Türkler abartıyor"

Öte yandan İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, skandalın ardından konuştu.

Durum değerlendirmesi sonrasında tekrar konuşan Vidir Reynisson, Türk Milli Takımı'nın havalimanına inmesinden ve otele gelinceye kadar yaklaşık iki saatlik zaman geçtiğini belirterek oyuncuların durumu abarttığını bildirdi.

Reynisson, "Biz de Türkiye'ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:08
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