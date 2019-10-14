İzlanda Andorra maçı kaç kaç bitti?
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile Andorra karşı karşıya geldi. Peki, İzlanda Andorra maçı kaç kaç bitti?14 Ekim 2019 Pazartesi 23:45
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile Andorra karşı karşıya geldi. Peki, İzlanda Andorra maçı kaç kaç bitti?
A Milli Takımımızı yakından ilgilendiren mücadelede İzlanda'nın rakibi Andorra oldu. İşte, İzlanda Andorra maçının tüm detayları...
MAÇ SONUCU: 2-0
A Milli Futbol Takımımızın grubunda bu akşam önemli bir maç daha oynandı. Ay-yıldızlı temsilcimiz Fransa ile 1-1 berabere kalırken İzlanda evinde Andorra'yı 2-0'lık sonuçla mağlup etti.
Maçın 38. dakikasında İzlanda Sigurdsson İzlanda'yı öne geçirdi: 1-0
65. dakikada sahneye R. Sigurðsson durumu 2-0'a taşıdı.
73. dakikada G. Sigurðsson İzlanda'nın kazandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Karşılaşma İzlanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
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