İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye’nin EURO 2020 Grup Elemeleri’ndeki rakipleri arasında yer alan İzlanda, Andorra ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahada yerini alacak olan İzlanda son maçında Fransa’ya 1-0 yenilmişti. Peki, İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İzlanda Andorra maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...14 Ekim 2019 Pazartesi 20:33
Türkiye’nin EURO 2020 Grup Elemeleri’ndeki rakipleri arasında yer alan İzlanda, Andorra ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahada yerini alacak olan İzlanda son maçında Fransa’ya 1-0 yenilmişti. Peki, İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İzlanda Andorra maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...
İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bugün oynanacak İzlanda Andorra maçı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele UEFA TV’den canlı yayınlanacak.
EURO 2020'de günün programı
A Grubu
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B Grubu
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
H Grubu
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
YORUM YAZ