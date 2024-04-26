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Aktüel İzinsiz dron çekimine 153 bin lira ceza
Aktüel

İzinsiz dron çekimine 153 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2024-04-26 13:13:00 -
İzinsiz dron çekimine 153 bin lira ceza

Bolu'daki Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nda izinsiz drone çekim yapanlara 153 bin 850 lira ceza uygulanıyor.

Bolu'daki Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nda izinsiz drone çekim yapanlara 153 bin 850 lira ceza uygulanıyor.

Her yıl yerli yabancı yüz binlerce kişinin takip ziyaret ettiği Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nda ticari amaçlı izinsiz dron çekimi yapanlara para cezası veriliyor.

Özelikle yeni evlenecek çiftlerin tercih ettiği Abant, Gölcük ve Yedigöller’de fotoğraflar ve video çektirirken, bazı çiftler de fotoğrafçılardan dron çekimi talebinde bulunuyor.

Ticari amaçlı ve izinsiz drone çekimi yapan kişilere 153 bin lira ceza uygulanıyor.

(İLKHA)
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