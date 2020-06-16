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Aktüel

İzinden dönen gardiyanlarda korona virüs tespit edildi

Kastamonu’da korona virüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan ve 1 Haziran itibariyle izinden dönenerek yurtta karantinaya alınan gardiyanlardan bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:28:38 -
İzinden dönen gardiyanlarda korona virüs tespit edildi

Kastamonu’da korona virüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan ve 1 Haziran itibariyle izinden dönenerek yurtta karantinaya alınan gardiyanlardan bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan gardiyanların bazıları, izin dönüşlerinde Kastamonu’daki bir yurtta karantina altına alındı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan muayenelerinde idari izinden dönen ve karantina altında tutulan 8 gardiyanın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan gardiyanlar tedavi altına alınırken, ekipler tarafından filyasyon çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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