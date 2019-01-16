İzin verildi! O illerde petrol aranacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari, Adana ve Hatay'da kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde petrol arama ruhsatı verildi.16 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari ve Adana'daki kara sahaları ile Adana ve Hatay açıklarındaki bir deniz sahası olmak üzere toplam 11 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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