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İzin verildi! O illerde petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari, Adana ve Hatay'da kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde petrol arama ruhsatı verildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
İzin verildi! O illerde petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari ve Adana'daki kara sahaları ile Adana ve Hatay açıklarındaki bir deniz sahası olmak üzere toplam 11 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
  1. Şırnak
  2. Tekirdağ
  3. Niğde
  4. Hatay
  5. Hakkari
  6. Edirne
  7. Çanakkale
  8. Adana
  9. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
  10. petrol arama ruhsati

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun11 dk önce
    kime verildi, nereli şirket?

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