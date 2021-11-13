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Kadın - Aile Izgara köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay ızgara köfte tarifi
Kadın - Aile

Izgara köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay ızgara köfte tarifi

Izgara köfte yemeği hem protein açısından hem de doyurucu olma özelliği ile akşam yemeklerinin vazgeçilmezidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:36:00 -
Izgara köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay ızgara köfte tarifi

Peki ızgara köfte nasıl yapılır? İşte bu enfes yemeğin tarifi

Malzemeler

  • 1 kg dana kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 2 adet soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • Maydanoz
  • 1,5 çorba kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • Yarım ekmek kızartılmış

Yapılışı

Kıymanın içine rendelenmiş ve suyundan arındırılmış soğanı ekleyin. Robotun içine sarımsak, maydanoz ve ekmeğin bir kısmını koyun Yarım çay bardağı da su ekleyin. Kıymanın üzerine bu karışımı aktarın. Kalan ekmeği de az suyla robottan geçirin. Kıymaya ekleyin. Yukarıda saydığım tüm baharatları ve yumurtayı da ekleyin. En son olarak da bu harcı iyice birbirine geçmesi için 15 dakika yoğurun. Yoğurduğunuz bu kıymayı 15 dakika dinlendirin. Dinlenen köfteden, istediğiniz büyüklükte parçalara koparın ve yuvarlayın. 2-3 saat da buzdolabında bekletin. İster ızgara da ister tavada kızartarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

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