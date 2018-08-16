Izgara köfte nasıl yapılır?

IZGARA KÖFTE MALZEMELERİ

600 gram orta yağlı kıyma (dana-koyun karışık)

1 dilim bayat ekmek içi

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın.

Ortadan ikiye kestiğiniz kuru soğanı ve suda beklettikten sonra suyunu sıktığınız bayat ekmek içini rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Köfteleri uzun süre dinlendiremeyecekseniz yumurta, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, kimyon, tuz ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemelerini eklediğiniz köfte harcını kıvam alıp, toparlanana kadar yoğurun.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağladığınız veya su ile ıslattığınız ellerinizle köftelere yassı şeklini verin.

Vaktiniz varsa buzdolabında kısa bir süre de olsa beklettiğiniz köfteleri, önceden ısıttığınız ızgarada ters yüz ederek kızartın.

Tereyağlı pirinç pilavı, baharatlı fırın patates gibi garnitürlerle birlikte sıcak olarak servis edin.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız köfteleri, buzdolabında ve kapalı bir kapta en az 2 saat kadar dinlendirecekseniz yumurta eklemeden de yapışmayan ve lezzetli köfteler hazırlayabilirsiniz.Izgara köfte yapımında kullanacağınız kıyma, dana ve koyun etinden karışık olarak hazırlanan orta yağlı kıyma olmalı, uzun süre yoğurulduktan sonra şekil verilmelidir.