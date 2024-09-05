İZBB, okul parasına konser verdiriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 30 Ağustos’ta gerçekleşen ve Türk halkına “Beyni emcüklenmiş geri zekalılar” diyerek hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nun da onur konuğu olarak ağırlandığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda çalgı çengiye dudak uçuklatan bir rakam ödediği ortaya çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan ve Mert Demir, Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Derya Bedavacı, Sakiler ve Haluk Levent gibi sanatçılara kaşe ücreti olarak 36 milyon 480 bin TL ödeme yapacağı öğrenildi.