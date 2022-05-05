İZBAN ücretleri ne kadar? İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu?

İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinin ardından toplu taşıma ücretlerine kallavi zam yapıldı. CHP'li belediyeler toplu taşımada zamma bir türlü doymadı. İstanbul ve Ankara'nın ardından şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretlerine zam yaptı.

İZBAN otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri ne kadar?

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki toplu ulaşım ücretlerine nisan ayının başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zam yaptı. Bugün uygulamaya giren zam kararıyla otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL’den 7 lira 10 kuruşa çıktı. Yapılan zamdan öğrenciler de nasibini aldı. Tarifeye göre 2,20 TL olan İzmir'de öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40’a çıktı.

İzmir ulaşımında aktarmalar da zamlandı. İzmirli ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek.