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Gündem İzahı olmayan rezaletin mizahı olur! CHP'nin savunması peçete hükmünde
Gündem

İzahı olmayan rezaletin mizahı olur! CHP'nin savunması peçete hükmünde

Yeniakit Publisher
2024-03-12 12:10:00 -
İzahı olmayan rezaletin mizahı olur! CHP'nin savunması peçete hükmünde

CHP İstanbul il binasındaki balya balya para görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra partiden yapılan sözde ıslak imzalı belge savunmasın sosyal medya alay konusu oldu.

İBB’nin kaynaklarını kariyer planlaması için kullanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin para desteleriyle yaptıkları külleler gündemi meşgul etmeye devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanlığının açıklaması dalga konusu oldu.

Sadece sayılması 4 saat süren kara paranın kaynağı ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan CHP’li yöneticiler, paylaştıkları sözde ıslak imzalı belgelerle skandalı perdelemeye çalışırken, vatandaşlar da benzer notlarla dalga geçti.

Görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu öne süren ve balya balya paralara ilişkin bir teslim-tesellüm tutanağı da paylaşarak söz konusu para ile CHP il binasının satın aldığını öne süren CHP’lileri alaya alan sosyal medya kullanıcıları peçetelere notlar yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığı asrın skandalı ile ilgili “CHP İstanbul İl Binasının satın alındığı belge” notuyla yapılan trajikomik paylaşımda; “CHP il başkanlığını elden teslim aldım” ifadeleri yer aldı.

CHP’nin hiçbir kıymeti olmayan ve paçavradan ibaret olan belgesini tiye alan paylaşım beğeni rekoru kırdı.
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