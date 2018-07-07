İz takip köpekleri için ilk 12 saat çok önemli

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi Köpek Eğitim Merkezi Büro Amiri Akif Fıstık, kaybolan kişilerin bulunmasında iz takip köpeklerinin ekiplere önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Son zamanlarda değişik illerde kaybolan kişilerin canlı veya cansız bulunmasında iz takip ve kadavra arama görev köpekleri önemli rol oynadı.

Bunlardan birisi de Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara oldu.

Jandarma, AFAD ve polislerden oluşan ekipler, yürüttükleri yoğun arama çalışmalarına rağmen bulamadıkları küçük Eylül'e kadavra arama köpeği "Eva" sayesinde ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi Köpek Eğitim Merkezi Büro Amiri Akif Fıstık, görev köpeklerinin nasıl yetiştirildiğini ve son zamanlarda kaybolan kişilerin bulunmasına sağladığı katkıları AA muhabirine anlattı.

8 GÜNDÜR ARANAN EYLÜL'Ü İLK GÖREVİNDE BULDU

Fıstık, çocuklar başta olmak üzere kişilerin kaybolmasından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan Eylül'ün bulunmasında önemli rol oynayan "Eva"nın Hollanda çoban köpeği ırkından 1,5 yaşında ve kadavra arama köpeği olduğunu kaydetti.

Fıstık, yaklaşık bir ay önce eğitimlerini tamamlayarak, Ankara'da görevlendirilen "Eva"nın çıktığı ilk görevde ekiplere cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara'nın yerini gösterdiğini söyledi.

UZUN SOLUKLU BİR EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Kadavra arama köpeklerinin 24 ay gibi uzun bir eğitimden geçerek göreve hazır hale geldiklerine işaret eden Fıstık, bu köpeklerin başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin her noktasında görev yapabilecek şekilde planlamasını yaptıklarını bildirdi.

Diğer branşlardaki görev köpeklerinin de önemli vazifeler üstlendiklerine dikkati çeken Fıstık, Diyarbakır'da iki çocuğu silahla rehin alan bir kişiyi "Aron" isimli özel operasyon köpeğinin etkisiz hale getirdiğini, Zonguldak'da kaybolan bir lise öğrencisinin ise iz takip köpeği tarafından 40 metrelik kayalıktan düştüğü yerde bulunduğunu dile getirdi.

Fıstık, şöyle devam etti:

"Özellikle iz takip köpeklerimiz için koku moleküllerinin dağılmaması ve şahsın hangi yöne gittiğini bulması açısından ilk 12 saat çok önemli. Ama geçmiş tecrübelerimiz de göstermiştir ki bizim köpeklerimiz, 36 saate varan sürelerde de koku kaynağına giderek kaybolan şahısların bulunmasını sağlamıştır. Kadavra köpeğimiz için böyle bir süre söz konusu değildir. Çünkü köpeklerimiz ne kadar zaman geçerse geçsin kokunun kaynağına gidebiliyorlar. Kaybolan ve ölmüş şahısların bulunmasında bize en büyük yardımı sağlıyorlar."

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Kadavra köpeğine kayıp şahsın herhangi bir eşyasının koklatılmasına gerek olmadığını kaydeden Fıstık, bir kişinin kaybolduğuna ilişkin şüphe olması halinde vakit geçirmeksizin polis ya da jandarmaya bildirilmesinin önemini vurguladı.

Fıstık, "Bize bir kayıp ihbarı gelmeli ki iz takip görev köpeğimiz idarecisiyle şahsın en son görüldüğü yere intikal ettirilsin. Bizim için özellikle kişinin kullanmış olduğu materyaller çok önemlidir. Çünkü köpeğimiz kullanılan materyallerle kaybolan şahsın, vatandaşın kokusunu eşleştirebiliyor." dedi.

'KÖPEK VE İDARECİSİ HER ZAMAN HAZIR OLMALI'

Fıstık, görev köpeği ve idarecisinin her zaman göreve hazır olması gerektiğini, güne başlarken idarecisinin sorumluluğundaki köpeğini önce uzaktan, ona görünmeden daha sonra da elle incelemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Fıstık, köpek ve eğiticisinin gün içerisinde eğitim ya da göreve giderek faaliyetlerini sürdürdüğünü aktararak, bir köpeğin, görev köpeği olarak kullanılabilmesi için sağlıklı, ırkının özellerini taşıması ve yaşını doldurması gerektiğini söyledi.

Emniyet Teşkilatının görev köpeği ihtiyacını karşılayabilmek için merkezde yavru üretimi yapıldığını ifade eden Fıstık, "Yaklaşık 10 aylık eğitim sürecinin ardından köpeğimiz hangi branşa gidecekse hangi alanda yetenekliyse o yönde eğitimler devam etmektedir. Branşına göre alacağı 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim sürecinin ardından görev yapacağı şehre hazır bir şekilde gönderiyoruz." dedi.