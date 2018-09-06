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İyot eksikliği zeka geriliğinin nedenleri arasında

Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, iyotun her gün belli miktarda alınması gereken bir mineral olduğunu belirtti.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:46
İyot eksikliği zeka geriliğinin nedenleri arasında

Dr. Ceyhan, "Beyin, vücut gelişimi ve organların faaliyeti için gereklidir. İyottan yetersiz beslenen çocuklar, akranlarına göre 13.5 puan zeka kaybına uğrar. Bu nedenle, 'iyotlu tuz, akıllı tuz' doğru bir tanımlamadır" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Ceyhan, iyot yetersizliğinin insan gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, "En yıkıcı etkilerini ise erken gebelik döneminde beyin ve merkezi sinir sisteminin gelişimini bozarak, özellikle de okul çağındaki çocukların öğrenme yeteneğinde geri dönüşü mümkün olmayan azalmayla göstermektedir. İyot yetersizliği çocuk ve gençlikte guatr, büyüme geriliği, öğrenmede güçlük ve okul başarısızlığı, yetişkinlerde guatr, tiroit bezinin çalışmaması, zihnin yeterli çalışmaması, güçsüzlüğe yol açabilir" dedi.

İyotun vücutta çok az miktarda bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli bir element olduğunu ifade eden  Dr. Ceyhan, "Günlük alınması gereken miktar, bir toplu iğne başı kadar azdır. İyot eksikliği, dünyada korunulabilir zeka geriliğinin nedenlerinden biridir. Vücudumuza besinler, su ve deniz ürünleriyle alınır ancak bunlarda yeterli iyot bulunmuyorsa ihtiyaç olan miktar alınamaz. Ülkemizde besinler ve içme suyuyla yeterli iyot alınamamakta, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz iyot yetersizliği ve ona bağlı sorunlardan etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

İyotlu tuz kullanılması gerektiğine de dikkat çeken Dr. Ceyhan, "İyotlu tuz kullanımı açısından yerleşim yerleri ve bölgeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Kırsal alanda hane halkının yüzde 71.5'i iyotlu tuz kullanırken kentlerde bu oran yüzde 89.9'a çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle kırsalda olmak üzere toplumun bilinçlendirilerek iyotlu tuz kullanımının arttırılması gerekmektedir. Halkımızın iyotlu tuz kullanımıyla birlikte doğru saklama ve kullanma koşulları konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Hedefimiz, daha zeki ve sağlıklı nesillere sahip olmaktır" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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