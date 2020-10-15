"İyiye işaret etmiyor" dedi ve ekledi: Uzayı parçalayabilir

Teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Express’in haberine göre Neil deGrasse Tyson’ın StarTalk podcast’e konuşan Greene, karanlık enerjinin, yaşamak için Güneş’e bağımlı olan Dünya’mız için iyiye işaret etmediğini söyledi.

Gökbilimciler ne olduğu şu anlık bilinmeyen karanlık enerjiyi, uzayın hızla genişlemesinden sorumlu tutuyor.

Evrenin temelllerini araştıran uzmanların bu karanlık enerji fikrine giderek daha fazla odaklandığını belirten Green, "Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz." dedi.

57 yaşındaki bilim insanı, bu sürecin daha da hızlanabileceğini ve yaşamın var olması için etrafında döndüğü yıldıza bel bağlayan Dünya gibi gezegenlerde sorun oluşturabileceğini söyleyerek, "Karanlık enerjinin zamanla güç kazanması mümkün. Bu da yalnızca galaksileri uzaklaştırmakla kalmayacağı, gezegenleri de yıldızlarından uzaklaştırmaya başlayacağı anlamına geliyor." dedi.

Independent'in haberine göre; matematikçi, karanlık enerjinin bununla da yetinmeyeceğini, elektronları atom çekirdeklerinden uzaklaştırarak maddeyi bile parçalayabileceğini, zamanla büyüyen karanlık enerjinin, uzay-zamanın doğasına bağlı olarak, uzayı parçalayabileceğini, uzayın dokusunu parçalayabileceğini belirtti.

Diğer yandan bilim insanı, evreni yıkımdan kurtarabilecek bir teorisi olduğunu ileri sürerek uzayın dokusunun kendini onarabileceğini, yani uzayın Einstein’ın hiç düşünmediği bu yeni davranışı sergileyebileceğini öne sürdü.