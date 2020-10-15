  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji "İyiye işaret etmiyor" dedi ve ekledi: Uzayı parçalayabilir
Teknoloji

"İyiye işaret etmiyor" dedi ve ekledi: Uzayı parçalayabilir

Teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene, Neil deGrasse Tyson’ın StarTalk podcast’inde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:50:00 -
"İyiye işaret etmiyor" dedi ve ekledi: Uzayı parçalayabilir

Teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Express’in haberine göre Neil deGrasse Tyson’ın StarTalk podcast’e konuşan Greene, karanlık enerjinin, yaşamak için Güneş’e bağımlı olan Dünya’mız için iyiye işaret etmediğini söyledi.

Gökbilimciler ne olduğu şu anlık bilinmeyen karanlık enerjiyi, uzayın hızla genişlemesinden sorumlu tutuyor.

Evrenin temelllerini araştıran uzmanların bu karanlık enerji fikrine giderek daha fazla odaklandığını belirten Green, "Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz." dedi.

57 yaşındaki bilim insanı, bu sürecin daha da hızlanabileceğini ve yaşamın var olması için etrafında döndüğü yıldıza bel bağlayan Dünya gibi gezegenlerde sorun oluşturabileceğini söyleyerek, "Karanlık enerjinin zamanla güç kazanması mümkün. Bu da yalnızca galaksileri uzaklaştırmakla kalmayacağı, gezegenleri de yıldızlarından uzaklaştırmaya başlayacağı anlamına geliyor." dedi.

Independent'in haberine göre; matematikçi, karanlık enerjinin bununla da yetinmeyeceğini, elektronları atom çekirdeklerinden uzaklaştırarak maddeyi bile parçalayabileceğini, zamanla büyüyen karanlık enerjinin, uzay-zamanın doğasına bağlı olarak, uzayı parçalayabileceğini, uzayın dokusunu parçalayabileceğini belirtti.

Diğer yandan bilim insanı, evreni yıkımdan kurtarabilecek bir teorisi olduğunu ileri sürerek uzayın dokusunun kendini onarabileceğini, yani uzayın Einstein’ın hiç düşünmediği bu yeni davranışı sergileyebileceğini öne sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.
Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağını ilan etti...
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay