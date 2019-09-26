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İyimser hava sürüyor! İşte dolarda günün ilk rakamları

Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bundan sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması ile pozitif seyrine devam ederken, kur 5.70 seviyesinin altına indi. Dolar 26 Eylül 2019 Perşembe gününde şu sıralar5.67 seviyesinden işlem görüyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 08:28
İyimser hava sürüyor! İşte dolarda günün ilk rakamları

Dolar/TL hafta başında test ettiği 5.75 seviyesinden aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün ASO toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla kur 5.70 altına çekildi.

Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. Uysal'ın açıklamasının büyük faiz indirimlerinin geride kaldığı şeklinde yorumlanırken, para politikasındaki temkinli süreceğinin belirtilmesiyle dolar/TL 5.6795'e kadar indi.

TL'deki olumlu ayrışmanın bir diğer nedeni de ABD ile ilişkilerdeki buzların eriyor olması. S-400 Rus yapımı hava savunma sisteminin aktive edilmemesi karşılığında ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefiyle uyumlu olarak F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtilirken, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesi ihtimali piyasalar pozitif etkiledi.

26 Eylül Perşembe günü dolar 5.6754'ten el değiştiriyor.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 08:28
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