İyimser hava sürüyor! İşte dolarda günün ilk rakamları

Dolar/TL hafta başında test ettiği 5.75 seviyesinden aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün ASO toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla kur 5.70 altına çekildi.

Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. Uysal'ın açıklamasının büyük faiz indirimlerinin geride kaldığı şeklinde yorumlanırken, para politikasındaki temkinli süreceğinin belirtilmesiyle dolar/TL 5.6795'e kadar indi.

TL'deki olumlu ayrışmanın bir diğer nedeni de ABD ile ilişkilerdeki buzların eriyor olması. S-400 Rus yapımı hava savunma sisteminin aktive edilmemesi karşılığında ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefiyle uyumlu olarak F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtilirken, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesi ihtimali piyasalar pozitif etkiledi.

26 Eylül Perşembe günü dolar 5.6754'ten el değiştiriyor.