İyiliklerle dolu bir yıl Yetim Vakfı 2021’de 300 bin yetimin gönlüne dokundu

2017 yılında İstanbul’da kurulan Yetim Vakfı, bu yıl yine binlerce yetime destek oldu. Hayırseverlerin yardımlarını 30 ülkede 300 binden fazla yetime ve ailelerine ulaştırdı.

“Sponsorluk sistemi ile 6 bin 400 yetime hami olduk”

Vakıf başkanı Murat Yılmaz, 2021 yılının değerlendirmesini yaptı. Vakıf olarak oldukça bereketli ve dolu dolu bir yıl geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, çalışmalarını şu şekilde açıkladı;“Bu yıl bizler, yetimle uyanıp yetimle kalktık. Onlar için neler yapabileceğimiz, hayat şartlarını nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz hakkında düşündük durduk. Bu kapsamda yıl içerisinde 300 bini aşkın yetim çocuğa ve annelerine temas etmiş olduk. Yetim Sponsorluk projemizin 17 ülkede 6 bin 400 yetim yavrumuza ulaşmasıyla 2021 yılıtamamlanmış oldu. Kardeş Aile projesi ile ayda bin TL ulaştırdığımız ailelerimizin sayısı 96’yı aştı. Bunun dışında psikososyal destek çalışmalarımız İstanbul’da ve Hatay Reyhanlı’da devam etti. Sosyal hizmet çalışmalarımız kapsamında ise hem Kilis hem Suriye’nin İdlibBabıska bölgesinde de bu faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Psikososyal destek anlamında sadece bu alanda 2 binden fazla yetim yavrumuza ve annelerine temas etmiş olduk.”

“Yardımlar kilometrelerce uzaklıktaki kalplere umut oldu”

Yılmaz, Gazze’deki İsrail saldırılarının ardından orada yetim kalan çocuklara sahip çıktıklarını ve destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti. “Hayırseverlerimizin destekleri, kilometrelerce uzaklıktaki minik kalplere umut oldu” diyen Yılmaz, “Ramazan-ı Şerif’te 1 aylık Ramazan projesi yaptık. Kurban Bayramı’nda 2 bin 746 kurbanımızı, yine dünya üzerinde 24 farklı ülkedeki yetim ailelerimize ulaştırmayı başardık. Kış döneminde 8 tane ülkede kışlık yardımlarımızı dağıttık. Okulların açıldığı Eylül ayında yine kırtasiye yardımlarımızı Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki çocuklarımıza ulaştırdık.” dedi.

“Çocuklar sanat, doğa ve yaşamla iç içe”

Çocukların doğa, sanat ve yaşama dair gelişme kaydetmeleri için de projeler hazırladıklarını dile getiren Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, “Çocuklarımızla boğaz turları, doğa gezileri, fidan dikme etkinlikleri, sokak hayvanlarını besleme çalışmaları da gerçekleştirdik. Yetim annelerimizin kendi ürettikleri ürünlerle ev geçimlerine katkı sağladıkları, hayata katıldıkları İyilik Gemisi projemiz de bu yıl devam etti. “ diye konuştu.

Kalkınma projeleri ile yetim ailelerin ekonomisine destek

Yılmaz, ayrıca kalkınma projeleri kapsamında yetim ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için birçok ülkede arı kovanı, seracılık malzemeleri, dikiş makinası, küçükbaş hayvan ve felafel dükkânları gibi yardımları da ulaştırdıklarını belirtti. Yeni yılda 2021 yılındaki çalışmaların devam edeceğini ve yeni projelerle yetimlere yönelik destek sağlayacaklarını ifade eden Yılmaz, tüm gönüllülere ve hayırseverlere de teşekkürlerini iletti.