İyilik yolunda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi’nde meydana geldi. Merkez Yıldırım ilçesinde oturan ve zaman zaman ormandaki hayvanları doyurmak için Uludağ’a çıkan 61 yaşındaki emekli Cevat İşçi, kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı.

Yürüyüşe çıkanlar tarafından bulundu

Ancak kalp krizi geçiren İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Doğa tutkunu hayırsever İşçi’nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan başka doğaseverler tarafından bulundu.

Olay 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde İşçi’nin hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Jandarmanın müracatıyla olay yerine gelen adli tabip normal ölüm raporu düzenleyerek cenazenin aileye teslim edilmesine karar verdi.

Cevat İşçi Yediselviler’de kılınan cenaze namazının ardından Hamitler’de toprağa verildi.