0553 313 94 23

İyilik yolunda hayatını kaybetti

Uludağ’da aç kalan yabani hayvanları doyurmak için ormana giden hayırsever bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

04 Ocak 2019 Cuma 14:44
İyilik yolunda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi’nde meydana geldi. Merkez Yıldırım ilçesinde oturan ve zaman zaman ormandaki hayvanları doyurmak için Uludağ’a çıkan 61 yaşındaki emekli Cevat İşçi, kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı.

Yürüyüşe çıkanlar tarafından bulundu

Ancak kalp krizi geçiren İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Doğa tutkunu hayırsever İşçi’nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan başka doğaseverler tarafından bulundu.

Olay 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde İşçi’nin hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Jandarmanın müracatıyla olay yerine gelen adli tabip normal ölüm raporu düzenleyerek cenazenin aileye teslim edilmesine karar verdi.

Cevat İşçi Yediselviler’de kılınan cenaze namazının ardından Hamitler’de toprağa verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:44
  1. kalp krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    1. Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    2. Binali Yıldırım, "İstanbul..
    3. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    4. Ribery, altın kaplama ete dünyaları..
    5. Binali Yıldırım: "İnşallah..
    6. Yerel meclislerden İdlib'de çatışan..
    7. Kasımpaşa, Azad Toptik'i transfer etti
    8. ABD'li albaydan flaş açıklama: Rusya..
    9. Binali Yıldırım: "Şu ana kadar..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat! Yola..
    11. Yer Uludağ! Örtüyü kaldıran dehşete..
    12. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna..
    13. TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul..
    14. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    15. Galatasaray'a altyapıdan bir oyuncu daha
    16. Binali Yıldırım: İpuçlarını 7 Ocak'ta..
    17. M3 para arzı arttı
    18. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    19. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    20. CHP Bursa ilçe belediye başkan..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar