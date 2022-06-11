İyilik trenleri yüzleri güldürdü

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin ağustos 2021’de Afganistan’dan ayrılması ve Taliban’ın yönetime gelmesiyle ülke, uluslararası toplumun o zamana kadar sağladığı yardımlardan bir anda mahrum kalmış ve ekonomi ciddi oranda zarar görmüştü.

Bu nedenle derinleşen insani krizin giderilmesine katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle organize edilen “İyilik Trenleri” Afganistan’a getirdiği tonlarca yardımla büyük bir boşluğu doldurdu.

Şu ana kadar Afganistan’a ulaşan 4 trenle gelen 5 binden fazla insani yardım ülkedeki 34 vilayette en az 3’er kez dağıtıldı. Vilayetlerde, ihtiyaç sahibi on binlerce aileye kışlık giyim, battaniye, un, şeker, yağ, makarna, çeşitli bakliyatlar, salça gibi temel gıda desteği sağlandı.

Bunun yanında, yetimhaneler, okullar, ibadethaneler, hastaneler ve çeşitli dezavantajlı gruplar için de kırtasiye malzemesi, halı, tekerlekli sandalye, ilaç ve sağlık malzemeleri gibi onlarca kalemde binlerce malzeme yardımı yapıldı. Ayrıca, ülkede geçen ay yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarara uğrayan yüzlerce Afgan aileye de söz konusu yardımlar ulaştırıldı. Böylece, 4 “İyilik Treni” ile gelen yardımların dağıtımı sona erdi ancak yakın zamanda koordinasyon işlemleri devam eden 5’inci “İyilik Treni”nin de Afganistan’a doğru yola çıkması bekleniyor. Dağıtımlar için kışın getirdiği olumsuzluklara rağmen Afganistan’ın ulaşılması zor en ücra bölgelerine dahi gidilip, yardımlar fakir ailelere ulaştırıldı.