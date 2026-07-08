İyilik Kuşağı Derneği 17 Ülkede Umut Oluyor

Başta Türkiye olmak üzere şu an aktif olarak 17 farklı ülkede operasyonlarını tam bir şeffaflıkla yürüten dernek, sahadaki uzman ekiplerinin yerinde gerçekleştirdiği tespitler doğrultusından coğrafi sınırları aşarak her geçen gün faaliyet alanını daha da genişletiyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın bereketine inanan kurum, son dönemde hayırseverlerin emanet ettiği 3 bin 789 kurbanın kesimini titizlikle gerçekleştirerek tam 158 bin ailenin sofrasına ve hanesine bayram neşesi taşımayı başardı. Gazze gibi abluka altındaki ve lojistik açıdan ulaşılması imkansız gibi görünen kriz coğrafyalarında ise yardımlar, bölgede yıllardır kök salmış güvenilir yerel ekipler ve uluslararası partnerlerle sağlanan muazzam bir koordinasyon sayesinde tüm engelleri aşarak muhtaç ailelere bizzat teslim ediliyor.

Derneğin bölgedeki faaliyetleri sadece kurban yardımlarıyla da sınırlı kalmıyor; Gazze ve Sudan başta olmak üzere açlık sınırındaki pek çok mahrumiyet bölgesinde bugüne kadar toplamda 112 bin adet gıda kolisinin dağıtımı gerçekleştirilirken, kurulan gönül sofralarında binlerce kardeşe sıcak yemek ve iftar ikramında bulunuldu. Aynı zamanda kurak topraklara hayat vermek adına bugüne kadar 324 adet su kuyusunun açılışını tamamlayan İyilik Kuşağı, bu kuyulardan sadece köy sakinlerinin değil, civar köylerden gelen binlerce insanın da faydalanmasını sağlıyor. Eğitime ve geleceğe de sahip çıkan dernek, ümmetin aydınlık yüzü olan tam 1.022 ilim talebesi ve hafız adayının eğitim hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri adına aktif olarak burs desteği sunmaya devam ediyor.

Şeffaflığı güvenin en mukaddes temeli olarak gören İyilik Kuşağı Derneği, bağışçıların sunduğu emanetleri hayata geçirirken her bir bağışçının ismine özel video kayıtları alıp kendilerine doğrudan iletiyor; ayrıca su kuyusu gibi kalıcı projelerin coğrafi konum ve koordinat bilgilerini de paylaşarak hayırseverlerin yaptıkları iyiliğin nerede hayat bulduğunu adım adım takip etmelerine olanak tanıyor. Bu kutlu iyilik hareketine omuz vermek ve mazlumların duasında yer almak isteyen tüm hayırseverler, derneğe resmi sosyal medya hesapları üzerinden ya da iletişim numaraları vasıtasıyla 7/24 kolayca ulaşıp destek olabiliyor.