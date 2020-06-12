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İyilik Derneği, Yemen'e yardımlarını sürdürüyor

Dernek, Türk Kızılay aracılığı ile Yemen'de toplam 53 ton 550 kilogram gıda malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:04:22 -
İyilik Derneği, Yemen'e yardımlarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İyilik Derneği, hayırseverlerin desteğini Türk Kızılay aracılığıyla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bugüne hayırseverleri ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüleri kurmaya devam eden İyilik Derneği, Yemen'deki insanlık dramına sessiz kalmıyor.

Dernek, ramazan ayı içerisinde Yemen'de Lahej, Hadramut ve Marib'te 3 bin 570 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım dağıtımlarının ikinci etabı Abyen, Aden ve Taiz bölgelerinde devam ediyor.

İyilik Derneği, Türk Kızılay aracılığı ile Yemen'de 17 bin 850 kilogram un, 17 bin 850 kilogram pirinç, 8 bin 925 kilogram şeker, 7 bin 140 litre sıvı yağ, 1785 kilogram hurma dağıtımıyla toplam 53 ton 550 kilogram gıda malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ağrılıkları 15 kilogram olan gıda kolilerinden 6 kişilik bir aile yararlanabiliyor. Dağıtımlar tamamlandığına yapılan yardımlardan 21 bin 420 kişi faydalanacak.

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