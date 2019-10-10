“İyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini belirtti. Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Uysal sunumunda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Temkinli duruş sürdürülmeli Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayarak, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını belirtti. Murat Uysal, TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu aktardı. Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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