İyice yalnızlaşan Özgür Özel'e İYİ Parti'den bir şamar daha!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP ile yaptığı ittifaktan ağzı yanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin ittifak teklifini GİK toplantısında alınan karar üzerine reddetti.

İYİ Parti'nin ardından HEDEP de CHP'ye kapıları kapatırken; CHP'nin kaybedeceği korkusuyla, CHP medyası, İYİ Parti'nin ittifak konusunda kararsız kaldığı ve yeniden düşüneceklerine dair iddialar servis etmeye başladı. CHP medyasının iddiaları Kürşad Zorlu tarafından net bir şekilde reddedildi.

"Tavrımız net, konu tartışmaya açık değil"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hemen hemen bütün Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin görüşünün alındığını belirterek, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Tek başımıza seçimlere katılacağız, tartışmaya açık bir konu değil." dedi.

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CHP ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bir iş birliğinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Zorlu, “En üstten, en alta kadar bütün birimlerimizi ve mensuplarımızı bağlayan bir karar.

Önümüzdeki günlerde, seçimler yaklaştıkça; İyi Parti’nin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler.” dedi.

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