İyice kudurdu! Seçim yenilgisini hazmedemeyen Leman Sam depremzedeleri hedef aldı!

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı. Seçim sonucunda halk bir kez daha “Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde en çok konuşulan konulardan biri de deprem bölgesi oldu.

DEPREMZEDELER HEDEF ALINDI

İlk turda da tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanan depremzedeler, muhalif seçmenlerden büyük tepki çekmişti. Öyle ki sosyal medya üzerinden çok sayıda nefret dolu söylem kullanıldı.

LEMAN SAM’DAN ÇİRKİN SÖZLER

Bunun üzerine gözler ikinci tura çevrildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen 11 ilde de oy oranını artırdı. Tarihi zaferin ardından bölgede kutlamalar yapıldı. Bu durum ise bir kez daha tepkilerin odağında oldu.

Uzun yıllar sessizliğini koruyan şarkıcı Leman Sam, sosyal medya üzerinden depremzedeleri hedef aldı.

DEPREMZEDELERE “MAHLUK” DEDİ

Sam, yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ölen sahibinin mezarı başında içini çeke çeke ağlayan sayısız hayvan videosu izledim. Deprem bölgesinde ise korkunç bir enkaz önünde davul zurna ile delice kutlama yapan mahluklar, nasıl böyle çürüdü toplumun bir kısmı. İşte bu yüzden hayvanların tarafındayım, daima.”