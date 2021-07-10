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Gündem İyice haddini aştı! Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin Yunanistan'dan küstah açıklama
Gündem

İyice haddini aştı! Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin Yunanistan'dan küstah açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yapacağı KKTC ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Her zaman olduğu gibi yine haddini aşan Dendias, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımlarını görmezden gelerek "Türkiye'nin tutum ve davranışlarında değişiklik görmüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 12:38:00 - 2021-07-10 12:39:17
İyice haddini aştı! Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin Yunanistan'dan küstah açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili "Türkiye’nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarih de 20 Temmuz. Ne olacak? Göreceğiz" diye konuştu.

Dendias, Türkiye’nin 1974’teki "Kıbrıs Barış Harekâtı""saldırı", adadaki Türk askeri varlığını da "işgal kuvvetleri" olarak nitelendirerek küstah sözler sarfetti.

Ülkesinin provokasyonlarını görmezden gelerek Türkiye'yi suçlayan Dendias, "Daha az gerilimle karşı karşıya olsak da üzülerek ifade etmeliyim ki Türkiye'nin tutum ve davranışlarında değişiklik olduğuna dair bir somut kanıt göremiyoruz" dedi.

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Yorumlar

Mn02

Ne diyor bu gavat... AB nin arkasindaduracağını sanarak ayarlanıyor. Kim takar seni
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Vedad

Densiz; Korkunun ecele faydası yok. Ya akıllı olur akıllıca hareket edersiniz, ya da kendi ellerinizle hazırlamakta olduğunuz Osmanlı tokatını yersiniz. Karar sizin.
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