İyi ve organik tarıma 396 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İyi Tarım ve Organik Tarım üreticilerine destek müjdesi erdi. Buna göre iyi tarım ve organik tarım üreticilerine 395,9 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Bakan Pakdemirli, “Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı”na katılarak konuşma yaptı. Bakan Pakdemirli: “İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak. Ödemeler 20 Eylül saat 18.00’den itibaren başlayacak” dedi.