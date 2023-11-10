İYİ Parti'yi karıştıran dilekçe! Meral Akşener’e Ümit Dikbayır şoku

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, banka hesaplarını incelettiği iddiaları sonrası çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

"KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM"

Akşener, dünkü grup toplantısında parti içine dikkat çeken mesajlar verdi. Akşener, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleriyle, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği ileri sürüldü.

"HESAPLARINI İNCELETTİ" İDDİASI

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre; Ümit Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle itham ediliyor. Dikbayır, belediyelerle ticari ilişkilere girmekle de suçlanıyor. Poyraz ise Akşener'in aleyhinde ve özel kalemi hakkında konuşmakla eleştiriliyor. Poyraz'ın AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağladığı da ileri sürülüyor.

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DİKBAYIR'DAN DİLEKÇE

Meral Akşener'in çıkışı ve iddialar sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Akşener’in banka hesaplarını incelettiği” ve “belediyelerle ticari ilişkileri olduğu” iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe verdi. Dikbayır, “Gerçekler ve suçlular ortaya çıkarılsın” dedi.

Dikbayır'ın dilekçesi şöyle: Önceleri dedikodudur nasılsa küçük bir araştırmayla ortaya çıkar diyerek önemsemediğim içerikler artık dedikodu boyutunu geçerek açıkça iftira ve hakaret halini almıştır. Bu iftira ve dedikodular şahsımı itham ettiği gibi partimizin kurumsal kimliğine de zarar verecek noktaya gelmiştir. Her bir iftiranın da içeriği suç olduğu için aşağıda sıralayacağım hususların TBMM İYİ Parti Disiplin Kurulu ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından titizlikle araştırılması, araştırma sonucunda hakaret ve iftira boyutuna varmış ve şahsım ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu itibar cellatlığının sorumlularının tespiti ve haklarında gereğinin yapılmasını saygıyla talep ederim.

Hakkımdaki her birinin konusu suç olan hakaret ve iftiralar; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin, ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının incelettirilmesi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3.kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi, İYİ Partimizin Sakarya Hendek Ilçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası, Eski adı ile twitter yeni adı ile X olan sosyal medya alanında "hızırçelebi06" isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve/veya yönettiğim/yönettirdiğim iddiası, Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası, henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı.