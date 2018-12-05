İYİ Parti'nin 'TC' oyunu! 'CHP'nin kucağında meclise giren...'

Türkgün Gazetesi yazarı ve MHP Lideri Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, yayınlanan yazısında "HDP’nin yol arkadaşından ”T.C. ibaresi” oyunu" başlığını kullandı.

MHP Lideri Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesinde yayınlanan yazısında İYİ Parti'yi sert dille eleştirdi.

Çiçek'in yazısı şu şekilde;

"CHP’nin kucağında meclise giren, aksi halde aldığı %9,96 oy oranıyla barajı aşamayan İP isimli partinin tiyatrolarını izlemeye devam ediyoruz. CHP’li Bülent Tezcan’ın, Meral Akşener’in yardımcısı Koray Aydın’a, “Haddinizi bilin! Sizin varlık nedeniniz biziz!” dediği de ortaya çıkınca tam şenlik oldular. İP isimli bu parti kiminle yol yürüdüğüne bakmadan MHP’ye milliyetçilik dersi vermeye kalkıyor. Tabelalara Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin önerge vermişler de MHP çekimser kalmış… En son yaptıkları yaygara bu… Oysa MHP’nin bunları adam yerine koymadığını ve çevirdikleri tiyatroya alet olmadıklarını aklı başında olan herkes anladı. Bunlar ise“anlamadık” numarası yapıp, sürekli buna benzer önergelerle akıllarınca “MHP bize destek vermedi, MHP, HDP ile aynı duruşu sergiledi” propagandası yapıyorlar."

"İP'in tek kaygısı MHP'dir"

"İP’in tek kaygısı MHP’dir. Ve “MHP’yi nasıl meşgul ederim?”, “MHP’yi nasıl yıpratırım?”çabasından başka bir şey değildir yaşananlar. İP’in 40 milletvekili var. Ama tabelalara Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin verdikleri önergeye katılım sağlayan 11 milletvekilleri oluyor. Ciddiyetsizliklerini, lakayt tutumlarını ve sırf “laf olsun, torba dolsun”anlayışıyla hareket ettiklerini buradan anlayın."

"Meral Akşener’in (T.C) ibaresi gibi bir kaygısı olabilir mi?"

"Sürekli yazıyorum ama hala aptal rolü oynuyorlar. Parti program taslağına “Kürdistan” ifadesi koyduran, tepki gelince “Bizim haberimiz olmadan büroda çalışanlar koymuş” diyen, parti programına teröristbaşı öcalan’ın “Eşit vatandaşlık” kavramını koyduran ama tepkiler gelince sildiren, “Türkiye mozaiğinin harcı” diye twit mesajı atan ama tepkiler gelince silen Meral Akşener’in (T.C) ibaresi gibi bir kaygısı olabilir mi? Zaten Meral Akşener’in böyle bir kaygısı yok. Sadece işgüzarlık yapıp MHP ile uğraşmak adına akıllarınca önerge tezgâhı kuruyorlar. Son dört yıldır HDP-pkk ile yol yürüyen CHP ile ittifak yapacaksın ama T.C ibaresi için kaygın olacak, zaten bu mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “2.tura kalması halinde oyumuz Meral Akşener’e” dedirtecek kadar HDP’nin gönlüne girmiş Meral Akşener kendini niçin bu kadar komik duruma düşürür ki?"

"Şaka gibiyiz pankartı"

"Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth’e “Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor.” diyerek açılımcı işaret veren, birden “aslen Diyarbakırlı”olduğunu ilan edip, Diyarbakır’da kendini kürtçe pankartlarla karşılatan Meral Akşener’in T.C ibaresi gibi bir kaygısı olamaz. “Anayasanın 2. ve 3. Maddesini değiştirelim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak yapıp, “Dualarım onunla. Allah güç, kuvvet versin” diyen Meral Akşener T.C ibaresi konusunda çok mu üzülmüştür şimdi? Meral Akşener’e göre “HDP, kürtlerin siyasal temsilcisi” ise, T.C ibaresi İP’i niye bu kadar ilgilendirsin ki? Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerle beraber olup “Hayır cephesi” kuracaksın ama T.C ibaresi için önerge vereceksin. Hani bu İP’liler kongrelerinde “Şaka gibiyiz” diye pankart açmışlardı ya… Gerçekten de öyleler…"

"Öcalan’a daha ılımlı işte bir ev hapsi"

“Bana göre Öcalan’a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkân tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir” diyen Mehmet Salim Ensarioğlu’nu Genel Başkan Yardımcısı yapan Meral Akşener’in “T.C ibaresi konusunda hassasiyeti var” diyen ya ahmak, ya aptal ötesidir. Partide daha hangi HDP-pkk âşıklarını en yüksek makamlara getirdiğini tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Zaten yazılarımda defalarca isim isim yazdım. İP’i daha kurmadan 16 Nisan referandumunda HDP ile “Hayır Cephesinde” yürüyüşe başlayanların ve o günden beri beraber yürüyenlerin, HDP’ye bedel ödetmiş MHP’ye laf söylemesi haddine değildir. CHP-HDP yancısı İP, MHP üzerine kurduğu oyunlarını artık bırakmalı ve İstanbul’a CHP, HDP, İP birlikteliğinde çıkaracakları adaylarını belirlemelidir. "

“Türklük, Milliyetçilik” bunlar artık sizi aşan konular"

“Türklük, Milliyetçilik” bunlar artık sizi aşan konulardır. Siz artık “Türkiye mozaiktir” diyerek, “Kürt sorununa çözümü biz bulacağız” diyerek HDP’ye şirin görünmeye çalışanların partisi olarak yola çıktınız. Önerge oyunlarını da bırakın MHP sizi hiçbir konuda adam yerine koymuyor ve koymayacak. Sizin adamlığınız elinizdeki hançeri MHP’ye saplamaya kalktığınızda tedavülden kalkmıştır. HDP ve terör örgütü pkk’ya partiniz kurulmadan önce ve kurulduktan sonra bu kadar sıcak mesaj verip, size bu T.C önergesini verdirmeyi tavsiye eden akıl kim çok merak ediyorum. Zira bu kişi inanın hangi dünyada yaşadığını bilmeyen bir zavallıdır. Peki, bu zavallıların bu tür oyunlarına düşenlere ne demeli?"