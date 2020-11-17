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Gündem İyi Parti'nin milletvekili sayısı gün geçtikçe eriyor
Gündem

İyi Parti'nin milletvekili sayısı gün geçtikçe eriyor

İyi Parti'de Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, milletvekili sayısı 36'ya düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:09:00 - 2020-11-17 00:31:11
İyi Parti'nin milletvekili sayısı gün geçtikçe eriyor

İyi Parti, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde 43 milletvekiliyle Meclise girmişti. İlk olarak İyi Parti listesinden seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek ayrılmıştı.

Daha sonra İyi Parti'den İstanbul Milletvekilleri Hayati Arkaz ile Fatih Mehmet Şeker, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti. Son olarak Adana Milletvekili Koncuk partiden istifa ederken, İstanbul Milletvekili Özdağ da ihraç edildi.

Bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi

İstanbul Milletvekili Arkaz, MHP'ye Manisa Milletvekili Akkal ve Antalya Milletvekili Çokal ise AK Parti'ye geçmişlerdi. MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İyi Parti'ye geçmişti.

Bugün Özdağ'ın ihracı ve Koncuk'un istifasıyla İyi Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.

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