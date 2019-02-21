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İYİ Parti'nin Mersin skandalını kimin organize ettiğini açıkladı

İYİ Parti'nin Mersin'de yaşadığı krize ilişkin Orhan Uğuroğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Uğuroğlu, “İhanet dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu Koray Aydın’dır” dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:51
İYİ Parti'nin Mersin skandalını kimin organize ettiğini açıkladı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik olarak “İhanet dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu Koray Aydın’dır” dedi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın, İyi Parti teşkilatının listeleri geç teslim etmesi nedeniyle aday olamamasına dair bir yazı kaleme aldı. Uğuroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik olarak “İhanet dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu Koray Aydın’dır” dedi.,

Uğuroğlu, “İYİ Parti ve ihanet” başlığıyla yayımlanan yazısında İyi Parti’nin kuruluşu sırasında birçok kişinin “Merkez Parti olmayı hedefliyorsunuz sakın teşkilat başkanlığını Koray Bey’e vermeyin” dediğini ileri sürdü.

Yazısını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e hitaben kaleme alan Uğuroğlu, “İyi Parti’yi kurar kurmaz tüm itirazları bir kenara bırakıp teşkilatları Koray Aydın’a bağladınız. Erken Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran’a alınınca İyi Parti için iki ayrı hedef ortaya çıktı” görüşünü dile getirdi.

"İP tamamen Koray Aydın'a kaldı"

Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına aday gösterilip yollara düşünce İYİ Parti tamamen Koray Aydın’a kaldı” diye yazan Uğuroğlu, “Genel Merkez yöneticileri Koray Aydın başta olmak üzere milletvekili olma yarışına girince Meral Hanım’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnız bıraktılar” ifadesini kullandı.

Uğuroğlu, şöyle devam etti:

“24 Haziran’da Akşener’in Cumhurbaşkanlığı oyunun yüzde 7,3’de kalmasının, İyi Parti oyunun yüzde 10 olmasının nedeni başta Koray Aydın’ın kurduğu teşkilatların milletvekili seçimine ağırlık vermesi ve Akşener’i yalnız bırakmalarıdır.

Milletvekili listeleri açıklandığında görüldü ki çok büyük hatalar var. Örneğin Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ve Sözcü Yazarı Ayşe Sucu seçilemeyecek yerlere konuldular.

MHP içinde birlikte mücadele ederek İyi Parti’nin kuruluşundan itibaren yanında olan Kurucu Üyeler Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri Afyonkarahisar depremi sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiler.

Afyonkarahisar depreminden sonra tüm teşkilatları yenileme kararı aldınız.

İyi Parti teşkilatlarını Koray Aydın’a bir kez yetmedi ikinci kez de kurdurdunuz.

"Skandalın tek sorumlusu var"

Şimdi İYİ Parti’de yaşanan ve İsmail Küçükkaya’ya söylediğiniz, “ihanete uğradık, bizi içeriden vurdular” sözüne yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın saat 17.00’den önce adaylık başvurusunun yapılamaması konusuna gelelim.

Yani yüzde 99 kazanılacak bir büyükşehirde aday gösterilmemesinin sorumlusuna.

“İhanet” dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu vardır o da Genel Başkan Yardımcınız ve İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’dır.

Hemen istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir ki açık ve net söyleyeyim parti teşkilatlarındaki dağınıklık da ortadan kalkacaktır.

Ve Merkez Parti olmak için eğer yerine 4 eğilimi kucaklayacak birisi atanacak olursa İyi Parti’nin iyi günlere gitmesi de sağlanacaktır.

"Masaya yumruğunuzu vurmalısınız"

Türkkan, “Hayır, vakti uygun olan arkadaşlarımız katılacak” dedi.

Genel Merkez’de Genel Başkan Yardımcısı ayrı karar alıyor, Meclis Grup Başkan Vekili ayrı karar alıyor.

Meral Hanım, 31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala masaya yumruğu vurmalı ve İyi Parti’yi, iyi bir yola acilen sokmalısınız ki teşkilatlar yeni bir heyecan ile Millet İttifakı’na büyük destek versinler.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:51
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  3. Afyon
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