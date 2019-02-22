İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı belli oldu İYİ Parti, TBMM Başkan adayını Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz olarak belirledi. Filiz, adaylık için başvuru yaptı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adaylığı için başvuru yaptı. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adaylığı için başvuruda bulundu. Adaylık dilekçesi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a sunulan Filiz, açıklamalarda bulundu. TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğünü anımsatan İmam Hüseyin Filiz, "Aynı Meclis 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı bütün siyasi partileriyle dimdik ayakta durarak, devleti korumuş bir Meclistir" dedi. "Meclis Başkanı ayrım yapmamalı" TBMM'nin tüm halkın ve devletin sorunlarına çare olan en üst makam olduğuna dikkati çeken Filiz, "Meclis Başkanı, bu görevleri yaparken siyasi partiler arasında ayrım yapmadan bütün partilere eşit mesafede durmalı. Torba kanun uygulamalarından vazgeçilmesini sağlamalı. Kanunların komisyonlarda enine boyuna tartışılarak, uzmanların ve muhatapların görüşleri alınarak Genel Kurula getirilmesini sağlamalıdır." diye konuştu.

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