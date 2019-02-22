0553 313 94 23

İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı belli oldu

İYİ Parti, TBMM Başkan adayını Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz olarak belirledi. Filiz, adaylık için başvuru yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:11
İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı belli oldu

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adaylığı için başvuru yaptı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adaylığı için başvuruda bulundu. Adaylık dilekçesi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a sunulan Filiz, açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğünü anımsatan İmam Hüseyin Filiz, "Aynı Meclis 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı bütün siyasi partileriyle dimdik ayakta durarak, devleti korumuş bir Meclistir" dedi.

"Meclis Başkanı ayrım yapmamalı"

TBMM'nin tüm halkın ve devletin sorunlarına çare olan en üst makam olduğuna dikkati çeken Filiz, "Meclis Başkanı, bu görevleri yaparken siyasi partiler arasında ayrım yapmadan bütün partilere eşit mesafede durmalı. Torba kanun uygulamalarından vazgeçilmesini sağlamalı. Kanunların komisyonlarda enine boyuna tartışılarak, uzmanların ve muhatapların görüşleri alınarak Genel Kurula getirilmesini sağlamalıdır." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:11
  1. Gaziantep
  2. İYİ Parti
  3. İmam Hüseyin Filiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce çarptı sonra tekme tokat dövdü
    1. Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce..
    2. İzmir’de belediye otobüsü otomobille..
    3. Kayseri’deki kongrede canlı yayında..
    4. Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar..
    5. Reyhanlı saldırısının yakalanan..
    6. Bilecik’te umre yolcuları kutsal..
    7. Taner Öcal: “Bu hafta bir galibiyet..
    8. Sağlık Bakanlığından Bilecik’e 7 adet..
    9. Başkan Bakıcı’ya ziyaretler
    10. Osmanlı’da Kültür ve Sanat Konferansı
    11. Diyarbakır’da trafik kazası: 6’sı..
    12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31..
    13. Karlar eridi, Atatürk’ün silüeti..
    14. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam 15..
    15. Başkan Bakıcı miniklerin doğum günü..
    16. Gaziantep’te akıl almaz kaza: 1 yaralı
    17. Kızıldaş’dan Yamaç ve Narmikan..
    18. Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam..
    19. Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş..
    20. 3 muvazzaf asker hakkında yakalama..
    21. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    22. Cumhur İttifakı’nın Dikili adayının..
    23. Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı..
    24. Sokaktaki yavru köpeklere öğrenciler..
    25. Bilecik yerli otomobil fabrikasını..
    26. Ali İhsan Sofuoğlu’nun kardeş acısı
    27. Başkan Kocadon, Yatağan Bencik’i..
    28. Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı..
    29. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    30. MSB'den şehit asker için başsağlığı..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?