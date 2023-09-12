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Siyaset İyi Parti'nin İzmir adayından skandal vaat! 'Binlerce belediye işçisini...'
Siyaset

İyi Parti'nin İzmir adayından skandal vaat! 'Binlerce belediye işçisini...'

Yeniakit Publisher
2023-09-12 13:58:00 -
İyi Parti'nin İzmir adayından skandal vaat! 'Binlerce belediye işçisini...'

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlale, ''Binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağım" dedi.

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlale, ''Binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağım" dedi.
Genel Seçim'in sonuçlanmasıyla gözler kritik öneme sahip yerel seçimlere çevrildi. Büyükşehirler için başkan adayları belli olmaya başladı. İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlale, sahilde gençlerin sorularını yanıtladı. Gelen bir soruya Özlale, binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağını açıkladı. Özlale, “53 bin belediye çalışanı var. 53 bin kişinin yaptığı işi 25-26 bin kişi de yapabilir. Binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

'25-26 BİN KİŞİ DE YAPABİLİR'

Özlale, "53 bin belediye çalışanı var. 53 bin kişinin yaptığı işi 25-26 bin kişi de yapabilir. Eğer İzmir'in kalesi ise benim adaylığımdan korkmamaları lazım. Ümit, sen çıktın oyları böleceksin dememesi lazım" ifadelerini kullandı.

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