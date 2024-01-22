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Siyaset İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kulislere sızdı!
Siyaset

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kulislere sızdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:01:00 - 2024-01-22 19:21:54
İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kulislere sızdı!

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti ve CHP merak edilen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adaylarını duyurdu. Gözler Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'ye çevrildi. Kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu. İşte iddia edilen o isimler...

Yerel seçimlere ilişkin çalışmalar sürerken, partiler de adaylarını peş peşe duyuruyor. CHP'nin ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli olurken gözler İYİ Parti'nin 2 kritik ildeki adaylarına çevrildi.

İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 24 Ocak Çarşamba günü açıklanabileceği veya hafta sonuna kalabileceği belirtiliyor.

İYİ Parti'nin Ankara adayı

Kulislerde konuşulanlara göre, Ankara için, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun ismi öne çıkıyor.

İstanbul adayı iş adamı

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağını da belirledi. İYİ Parti kulislerinde, bu ismin iş adamı Ali Fatinoğlu olduğu konuşuluyor.

48 yerde adaylarını ilan etti

İYİ Parti bugüne kadar 12 büyükşehir, 17 il, 182 ilçe ve 19 belde olmak üzere toplam 230 yerleşim yeri için adaylarını açıkladı; 48 ilde ya il, ya ilçe veya belde belediye başkan adayını ilan etti.
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Bursa’da 13, İzmir ve Antalya’da 11’er, İstanbul ve Kayseri’de 10’ar, Samsun’da 9, Adana, Kocaeli, Balıkesir ve Manisa’da 7’şer, Mersin’de ise 6 adayını açıklayan İYİ Parti’nin, Ankara’da sadece bir ilçe için aday açıklaması dikkat çekti. Parti 25 ilçeden sadece Keçiören için adayını Kemal Babuccu olarak ilan etti.

Kürşad Zorlu'dan açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın genel seçimlerden önce İYİ Parti’ye CV gönderdiği ve bu girişimin olumlu bulunmadığına yönelik iddiaları yalanladı.

İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul’daki aday belirleme çalışmaları ile ilgili soru üzerine Zorlu, "Şu ana kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarımızı açıkladık. Tek başımıza girme kararımızın ardından buz kırıldı, yol açıldı. Artık İYİ Parti’nin önünün açıldığını ve milletimizin bu kararlılığımızı hissederek bizimle bu mücadeleye doğru ilerlediğini görüyoruz. Ankara ve İstanbul’a gelince; artık son aşamaya gelindi. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Milliyet

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