İYİ Parti’nin dansözlüğü Levent Gültekin’i çıldırttı

HDP yer aldığı aynı ittifakta yer alan İP’in çelişkili söylemleri tepkilere neden oluyor.

‘HDP’nin kapatılması gerekiyor’ dedi

TV100’de ‘Sağlı Sollu’ isimle programa katılan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapatılma davasına ilişkin şunları söyledi: “HDP’nin kapatılması sürecinde, terörle irtibat ve iltisakına ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa ki bence kapatılması gerekir.”

“Yargıya güveniyoruz cümlesi felaket..”

CHP’nin yayın organı Halk TV’deki bir programda konuşan Levent Gültekin, İP’in ‘dansözlüğünü’ sert bir dille eleştirdi. İP’in Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın “HDP kapatılsın” çıkışını yorumlayan Gültekin, “Yargıya güveniyoruz cümlesindeki felakete, sakatlığa dikkat çekelim. Meral Akşener, grup toplantılarına çıkıp ‘Bu ülkede hukuk yok’ demiyor mu?” diye sordu.

“Sabah akşam ‘yargı öldü’ demiyorlar mı?”

İP üzerinden ‘ülkede hukuk yok’ diyen tüm muhalefet partilerine göndermelerinde bulunan Leven Gültekin Şunları söyledi:

“Muhalefet sabah akşam bu ülkenin halkına dönüp ‘Bu ülkede yargı öldü, hukuk öldü’ demiyorlar mı? Hangi yargıya güveniyorsun? Bu nasıl ikilem? 3 gün önce ‘hukuk yok’ diyorsun, 4 gün sonra ‘yargıya güveniyorum’ diyorsun.”

“Seçmen size inanmıyor”

Türkiye’de yüzde 20 oranında kararsız bir seçmen olduğunu iddia eden Levent Gültekin, muhalefete yönelik tepkisini şöyle dile getirdi:

“O yüzden gelmiyor o kararsız seçmeniniz. O yüzden bu seçmen size inanmıyor. O yüzden yüzde 20 karasız seçmen ora duruyor, aylardır gelmiyor.”

“Demokrat değilsiniz, adil değilsiniz… Korkaksınız…”

İP ve CHP başta olmak üzere muhalefete sert sözlerle yüklenen Levent Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Demokrat değilsiniz, adil değilsiniz, özgürlükçü değilsiniz, dirayetli değilsiniz, korkaksınız…”