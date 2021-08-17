İYİ Parti'nin büyük çelişkisi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı ittifakta yer alan İYİ Parti'de ideoloji karmaşı büyüyor. Hatta parti olarak son dönemde HDP’yi aklama yoluna bile gitmeye başladılar.

Son olarak İYİ Partili Aytun Çıray, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırdılar” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti’nin tam olarak nerede durduğu bilinmezken bu belirsizlik hali partinin yayın organına bile yansımış durumda. Yeni Çağ gazetesinin bugünkü sayısında dikkat çeken iki haber yan yana geldi.

Gazetenin sol alt kısmında yer alan ‘Halkın gerçeği öğrenmesini hiçbir baskı engellemeyez’ başlıklı haberde, İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Ahmet Çelik’in bir dönem terör örgütü PKK’nın yayın organı olan Özgür Gündem’de genel yayın yönetmenliği yapan Merdan Yanardağ’ı Tele1’deki makamında ziyaret ettiği görülüyor.

Diğer tarafta ise ‘İktidar göçün önüne mutlaka geçmeli’ başlıklı haberde İYİ Parti Genel Başkanı’nın Gümüşhane’yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Bu haberde, Meral Akşener’in esnafa ülkücülük edebiyatı yaptığı basına yansıyor. İki haberin yan yana gelmesi büyük bir çelişki olarak yorumlanırken partideki bu keşmekeşin çok büyük krizlere yol açacağı ifade ediliyor.