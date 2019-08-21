İyi Parti’nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mahallî seçimlerde İyi Parti’de belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa etti. İsmail Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak istifasının sebebini kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi. İsmail Yılmaz, istifa iddiasını doğrulayarak, "Geniş çaplı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi.

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