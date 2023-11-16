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Siyaset İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!
Siyaset

İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 11:59:00 -
İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini eleştiren parti ileri gelenlerine, "Defolup gitsinler" dediği öğrenilirken, parti içinde telefonların dinlendiği ifade edildi.

İYİ Parti'de kavga giderek sertleşiyor. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Akşener tarafından ‘banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle maddi ilişki kurmak'la itham edilirken, Ankara Milletvekili ve Mansur Yavaş'ın kankası Adnan Beker ise milletvekili adaylarından birer milyon lira almakla suçlanıyor. İYİ Parti'de yeni suçlama ise Genel Merkez'deki sabit telefonların gizlice dinletildiği iddiası...

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, suların durulmadığı İyi Parti’deki krizi kaleme aldığı yazısında Genel Başkan Meral Akşener’in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “Defolup gitsinler!” dediğini yazdı.

İyi Parti’de sabit telefonların da dinlendiği ileri sürüldüğünü aktaran Saymaz, “İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İyi Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” diye yazdı.

Meral Akşener'in "Cihan Abi" dediği Cihan Paçacı ile de arasının açıldığı ve iki aydır görüşmedikleri ortaya çıktı. Akşener'in "Cihan Abi beni yanılttı" dediği konuşulurken, Cihan Paçacı, "Genel Başkan'la iki aydır görüşmüyoruz. Parti bir dedikodu kazanı" dedi.

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