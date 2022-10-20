İYİ Partilileri gaza getiren olay! Akşener hemen susturdu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Partililerin bir sosyal medya hesabından yapılan anket sonucuyla nasıl hareketlendiğini anlattı.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Aslında tarafların hepsi erken genel seçim olmayacağını, 6’lı masanın da seçim takvimi açıklanmadan aday çıkarmayacağını biliyor.

İki taraf da iktidar dağıtma oyunu oynuyor…

Daha önce gündeme gelmiş olmasına karşın, dün gelen hodri meydanların nedeni de bir gün önce İYİ Partililerin twitter üzerinden başlattığı atağa dayanıyor…

Gece yarısına doğru gerçekleşen bu atakta, kurmay ve önde gelen isimlerinin arasında bulunduğu İYİ Partililer, bir sosyal medya fenomeninin düzenlediği Cumhurbaşkanı adayları anketinin sonuçlarını paylaşmaya başladı.

Ankete göre Akşener, yarışa girmesi halinde Erdoğan dahil adı geçen tüm Cumhurbaşkanı adaylarını geride bırakıyordu.

İYİ Partililer de bu anketin sonuçlarını alıp, “Artık Türkiye’ye bir kadın eli değsin. Genel Başkanımız @meral_aksener’in Cumhurbaşkanımız olmasının zamanı geldi…” diye tweet yağmuru başlattı...

Aslında İYİ Parti’den yüksek katılımın gelmesinin gerisinde CHP ile bir süre önce yaşanan adaylık çekişmesi yatıyor…

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yükselen seslerin Anadolu’da CHP’ye az da olsa getiri sağladığını gören İYİ Partililerin benzer yoldan ilerlemek istediği görülüyor.

Tweet günün aydınlandığı saate kadar devam etti; ardından bıçak gibi kesildi.

AKŞENER’İN UYARISI

Aktarıldığına göre partinin akil isimleri devreye girip, kampanyaya dönüşen sosyal medya fırtınasına son vermiş…

Neden de Akşener’in defalarca dile getirdiği son olarak Genel İdare Kurulu toplantısında vurguladığı şu uyarısı:

“Cumhurbaşkanlığını icracı makam olmayacak; parlamenter sistemde temsili makam olacak. Ben Başbakanlığa talibim… Cumhurbaşkanlığını icra makamı haline getirmeye uğraşmayın.”

Ancak İYİ Parti’de bu konudaki beklenti sona ermiş değil.

O derece ki üç genel başkan yardımcısı ile sohbet ederken de gördüm, Akşener’in Cumhurbaşkanlığını alıp, ardından Başbakanlığa geçmesine dönük beklentiyi dile getirenler de var…