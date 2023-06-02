İYİ Partililere dikkat çeken çağrı! 'Yuvalarınıza dönün'

Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi alındı belgesinin alınmasının ardından ilk ziyaretini Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt oldu. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ocak Partisi'nin resmileşmesi adına alınan alındı belgesinin ardından ilk olarak Söğüt'e geldi. Burada Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesi içindeki Ertuğrul Gazi Camii'nde cuma namazını kılan Canpolat ve partililer, ardından bir de mevlidi şerif okuttu.

"Ocak Partisi bütün kitleleri bir yuvada toplayıp onu var etmek için kurulmuştur"

Cami çıkışı bir açıklama yapan Canpolat, "Ocak Partisi'nin dün itibariyle alındı belgesini almamız üzerine bu heyecanı partinin ismine yakışır bir şekilde Söğüt’te Ertuğrulgazi dedemizin türbesinde mevlit okutup dualar ettik. Ocağımızın, partimizin ve bu teşkilatın vatanımıza milletimize Devlet-i Aliyye Türkiye Cumhuriyeti devletimize bunu kuranlara bunu yaşatanlara bu ülkede nefes alıp veren herkese hayırlı uğurlu olsun. Ocak Partisi bütün kitleleri bir yuvada toplayıp onu var etmek için kurulmuştur. Ocak Partisi'nin ilke ve inkılâpları vardır. Ocak Partisi'nin vizyon ve misyonu çok geniştir. Bu teşkilatta her İYİ Partili kardeşimizi ocağa davet ediyorum yuvalarına dönsünler ocağa dönsünler. Türkiye biliyorsunuz yakın bir tarihte seçim gerçekleştirdi. Bu seçimle bir millet ittifakı, bir de Cumhur İttifakı oldu. Ocak Partisi bugün itibariyle Osmanlı ocakları ile birlikte bir ve beraber kardeş teşkilattır. Osmanlı üyeleri tarafından kurulmuş bir siyasi partidir Ocak Partisi. Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü her ölçülerde koruyup kollayacak bir siyasi parti geldi. Bu ocak milletimizin ferasetini milletimizin tüm değerlerini koruyup kollayacaktır" dedi.

"Söğüt dünyaya mühür vurmuş bir markadır"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, ilk ziyaretini Söğüt'e yapmasının nedenini açıklayarak, "Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu bir siyasi partinin adı da üzerinden belli ocak. Söğüt bir ocaktır, yuvadır herkesi birleştirir burada bütün siyasi parti seçmenlerine hatta yöneticilerine dahi kapısı açıktır. Söğüt birleştirir. Söğüt dünyaya mühür vurmuş bir markadır. Bizlerin niyeti yeniden dünyaya mühür vurmak değildir, niyetimiz haddimizi biliyoruz ve biz toz almış bu mührün üzerindeki o tozları temizlemeye geliyoruz. O vurulan mührü gün ışığına çıkarmak için Ocak Partisi'nde Osmanlı ocaklarında faaliyetler yürüteceğiz. O yüzden söğüt bizim için önem arz ediyor söğütsüz bir ocağın tütmesi söz konusu değildir geçmişini bilmeyen bugünün değerini bilemez bu yüzden söğüt bizim için çok önemli" dedi.

"Kayıtsız şartsız devletimizin ve özellikle milletimizin yanındayız"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Söğüt'ün ardından Ankara'da Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkacağı belirterek, "Tabi burada Söğüt'te dualarla alındı belgesinin açıklamasını yaptıktan sonra Ankara'da Anıtkabir'e Ata'mızın huzuruna gideceğiz. İktidarın güzel yapmış olduğu işleri her zaman destekledik desteklemeye devamda edeceğiz ama yanlış olursa da susmayacağız. Erdoğan'ı lider kabul ediyoruz, Ocak Partisi'nin parti programında dahi Erdoğan'ın ismi var. Onun Türkiye davası desteklenecek ibaresi var. Ama bu demek değil ki AK Parti'nin hatalarını konuşmayalım, bu demek değil ki bir bakanımız yanlış bir şey yaptığında onu hemen dile getirmeyelim. Veya yanlış bir şey olduğunda bunu dile getirip de bunun düzelmesi için kamu oyuna faydalı bir şekilde bunu arz edip bu yanlıştan vazgeçirelim hep beraber bu katkıyı sağlamak amacımız. O yüzden biz kayıtsız şartsız devletimizin ve özellikle milletimizin yanındayız. Millet neyi arzu ediyorsa neyi talep ediyorsa bu yüzden milletin tarafında kalacağız" dedi.

"Bu ocak ebediyete kadar tütecektir"

Canpolat açıklamasının devamında neden Ocak Partisi'ne oy verilmeli konusuna değinerek, "Eğer Türkiye’de etnik kimlikler, ayrıştırmalar, kutuplaştırmalar, bitecekse eğer bu millet sulh edecekse, eğer akşam oldu, artık herkes yuvasına ocağına gelmeyecekse sıkıntılar sorun doğar. Herkes almış başını etnik milliyetçilik üzerinden biri başka bir telden çalıyor bir diğeri başka bir telden çalıyor. Milletimizi birbirine düşürmeye sanki murat etmişler. Herkes bir projedir almış enstrümanını çalıyor. Birileri Biden'dan talimat alıyor birileri bilmem kimden talimat alıyor. Ocak Partisi'nin talimat aldığı yer işte Söğüt'teki bu manevi ruhtur. Bu ocak ebediyete kadar tütecektir, bu milletin istek ve talepleri neyse talimatı Ocak Partisi milletten alacaktır. Birileri gibi dış devletlerin güdümünde olmamıştır olmayacaktır bununda garantisini sözünü veriyoruz" dedi.

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"Cumhuriyet de bizim değerimiz"

Canpolat, bir basın mensubunun 'Neden Ocak Partisi' sorusuna, "Osmanlı Ocakları'nın teşkilatlarının kurmuş olduğu bir siyasi parti ocak olmalıdır. İnsanlara samimi davranmalıdır. İçinde sağcısı, solcusu Alevi'si, Sünni'si Osmanlı'yı çok seven bir vatandaşımız var ama Cumhuriyet de bizim değerimiz. Cumhuriyetin değerinde ecdadımızın izini sürmek için Ocak Partisi ismini anlamlı bulduk. Ocak yuva anlamına gelir, birleştirme anlamına gelir, kucaklaştırma anlamına gelir, muhabbet anlamına gelir, insanların birbiriyle iletimi en yüksek seviyede tuttuğu Allah'ın da rızasıdır ben bunu da söyleyeyim. O yüzden bütün herkes toparlamak için birleştirmek için bir yuva bir ocak olması gerekiyordu bizde ocak partisinin adını ocak partisi olarak koyduk." dedi.

"Yerel seçimde Ocak Partisi'ni sandıkta göreceksiniz"

Canpolat, son olarak teşkilatlanma hakkında bilgi vererek, "Dün itibariyle biz alındı belgemizi aldık şu ana kadar yurt genelinden talep olmayan bir iki il var onları da arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyoruz yapılacak ilk yerel seçimde Ocak Partisi'ni sandıkta göreceksiniz. Milletin iradesine saygı duyacağız. Evet, önümüzde siyasi partiler vardır bunların hiçbir tanesini biz kötülemeyeceğiz. Hiçbir tanesini yargılamayacağız biz başka bir duruş sergileyeceğiz. Biz örnek olacağız, biz asrın lideri Erdoğan'a nasıl sahip çıkılır bunu da bütün siyasi partilere göstereceğiz. Bakın AK Parti bizim için başka Sayın Erdoğan bizim için başka, MHP bizim için başka Sayın Devlet Bahçeli bizim için başka bakın bunlar önem arz ediyor. Bugünün CHP’si bizim için çok başka ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk bambaşka" dedi.