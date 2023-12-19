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Gündem İyi Partililer kanalın önüne geldi! "Değil oy selam bile vermeyeceğiz"
Gündem

İyi Partililer kanalın önüne geldi! "Değil oy selam bile vermeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2023-12-19 13:10:00 -
İyi Partililer kanalın önüne geldi! "Değil oy selam bile vermeyeceğiz"

İYİ Parti'de yerel seçimler için CHP ile ittifak yapılmasını savunduğu için Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle önce İBB Grup Başkanvekilliği ardından 5 meclis üyesi arkadaşıyla birlikte partiden istifa eden İbrahim Özkan katıldığı canlı yayın sırasında, kanal binası önünde protesto edildi. İYİ Partili grup, partilerine operasyon düzenleyen İmamoğlu'na tepki göstererek, 'Bu saatten sonra İYİ Partililer size değil oy selam bile vermeyecektir' dedi.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de sular durulmuyor. Seçimde CHP ile iş birliğini savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle istifa etmiş ancak bir gün sonra partili meclis üyelerinin kararıyla yeniden İl Başkanı seçilmişti. Özkan ve meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bunun üzerine ise Özkan ve 5 kişi daha partiden istifa etmişti.

İYİ PARTİLİLER KANAL ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

İstifa kararıyla gündem olan İbrahim Özkan, Tv100 canlı yayınında konuk oldu. Özkan'ın canlı yayındaki açıklamaları devam ederken televizyon kanalı önüne kadar gelen İYİ Partili kalabalık bir grup protesto gösterisi düzenledi. İYİ Partililer hep bir ağızdan "Teşkilat burada satılmışlar nerede" şeklinde sloganlar attı.

"DEĞİL OY SELAM BİLE VERMEYECEĞİZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Partililer, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik manifesto hazırladı. Patlak veren krizden İmamoğlu'nu sorumlu tutan İYİ Partililer, "İP'liler size oy değil, selam bile vermeyecek" dedi.

"CHP'nin Büyükşehir Başkan Adayı Sayın İmamoğlu; Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemediniz. İYİ Parti'ye operasyon çekilirken oldukça cesur görünüyorsunuz. Bu saatten sonra İYİ Partililer size değil oy selam bile vermeyecektir!"

İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI

Ekrem İmamoğlu İYİ Parti içindeki destekçilerini arkasına alarak kullanırken parti içinde büyük kaosa neden oldu. İYİ Parti'de CHP ile işbirliğini savunan isimler bir bir partiden uzaklaştırılmaya başlandı.

"İMAMOĞLU OPERASYONU"

İttifakı savunan isimlerden olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

İSİM VERMEDEN AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

İYİ Parti'de yaşanan kaosu değerlendiren Ekrem İmamoğlu; "İYİ Parti hakkında yorum yapamam. Bu onların iç meselesi. Orada bir kavga bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Ben de uyandırdığı his bu. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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