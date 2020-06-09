İYİ Parti'li Yılmaz: "Yatırımların canlanmamasının esas nedeni güven eksikliğidir"

TBMM (AA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Yatırımların canlanmamasının esas nedeni kaynak kıtlığı değil, güven eksikliğidir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankasını duyurduğu 60 milyar liraya kadar TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Durmuş Yılmaz, Merkez Bankasının yeni bir karar alarak TL cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen 20 milyar lirayı yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandıracağını vurguladı. Alınan bu kararın hukuki tartışmalara yol açtığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Finansal sistemin geneline kısa vadeli likidite sağlamak, yatırımlar ile tasarruflar arasındaki aracılık faaliyetlerini finansal sisteme bırakmak, bu şekilde hem tasarruf sahibini korumak hem de ekonomik kaynakları verimli olarak tahsisini sağlamak amacına yönelik modern merkez bankacılığına uymayan söz konusu yatırım kredisinin uygulanmaya konması yürürlükteki hukuk maddelerine göre mümkün değildir."

"Günümüz merkez bankacılığı ile çelişen, daha önce başta yüksek enflasyon olmak üzere birçok ekonomik soruna neden olan reel sektörün doğrudan Merkez Bankası eliyle uzun vadeli kredilendirilmesinin bir istisnası olabilir mi? Olursa yapılabilir mi?" sorusunu yönelten Durmuş Yılmaz, İYİ Parti olarak bu konunun tartışılmasını istediklerini söyledi.

Ekonominin büyüme hızının korunması ve uzun vadede ilerlemesi için sabit sermaye yatırımlarının arttırılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Yatırımların canlanmamasının esas nedeni kaynak kıtlığı değil, güven eksikliğidir. Ekonomi yönetiminin uygulamayı koymayı düşündüğü 'Yatırım taahhütlü avans kredisi' iyi düşünülmemiş, ucu açık, her yöne ekebilecek olması nedeniyle faydadan ziyade ekonomik ve sosyal soruna neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Merkez Bankasının kaynaklarının ara ve ham madde ile yerli üretime aktarıldığı bir ekonomi modelini arzuladıklarını ve bunu seçim beyannamelerine de koyacaklarını söyledi.

Durmuş Yılmaz, Türkiye'yi 2001 krizine götürecek adım ve kararlardan kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi.