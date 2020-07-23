İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Demirtaş’a olay cevap: Parmağını kırarız!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir gazetede yer alan röportajında, İYİ Parti ile ilgili ifadelerinin sorulduğu Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bizim hassasiyetlerimiz şöyle. Biz neye vebalı muamelesi yapıyoruz? Teröre. Kardeşliğimize olan cinnete. Biz bu toprakları çok ağır bedeller ödeyerek elimizde tuttuk. Dünyanın en pahalı topraklarıdır. Dolayısıyla HDP sözcülerinin kastettikleri şey şu ise devleti ne zorluklarla kurduğumuzu bildiğimiz için, vatanımızı ne pahalı bedeller ödeyerek vatanlaştırdığımızı unutmadığımız için vatanımıza, milletimize, kardeşliğimize parmak sallayacak herkesin parmağını kırarız. Değil ki PKK, arkasında bütün dünya yığılsa gelse Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, beraberliğine, huzuruna kasteden herkesin, parmak sallıyorsa parmağını, baş kaldırıyorsa başını ezmesini biliriz."

Demirtaş ne demişti?

Bir gazeteye röportaj veren Demirtaş şunları söylemişti:

"HDP, Millet İttifakı’nın gizli veya açık ortağı değildir, bu defalarca belirtildi. Ben parlamento seçimleri için HDP’nin bir ittifaka ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. HDP, tek başına rahatlıkla yüzde 15’i geçebilecek güçtedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse zaten resmi olarak ittifak mümkün değil. Fakat bu konuda demokratik ilkeler etrafında işbirlikleri yapılabilir. Yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem, örgütlenme özgürlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı konularında ilkesel uzlaşma sağlanması yeterlidir bana göre. Bu da imkânsız değildir. Bu ilkeler etrafında HDP ile yan yana gelemeyenler ne iktidara alternatif olabilirler ne de seçilseler bile ülkenin sorunlarını çözebilirler. Kaldı ki bugün HDP’lilerin dik duruşu, cezaevlerindeki ve dışarıdaki direniş olmasaydı kimse umuttan ve AKP’nin gerilemesinden söz edemezdi.

O nedenle bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var. Biz zulme karşı direnirken bunlar devlet imkânlarının tadını çıkarıyordu. Şimdi bize vebalı muamelesi yapmaya kalkmasınlar. HDP’yi istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. HDP’den uzak durabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama HDP’yi aşağılamaya, HDP’ye hakaret etmeye devam ederseniz cevabınızı vermekten çekinmeyiz."