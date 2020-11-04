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Aktüel İYİ Partili Yaşar: "Fay hatları tespit edilerek tedbirler alınmalı"
Aktüel

İYİ Partili Yaşar: "Fay hatları tespit edilerek tedbirler alınmalı"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:07:25 -
İYİ Partili Yaşar: "Fay hatları tespit edilerek tedbirler alınmalı"

TBMM (AA) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Fay hatları bir an önce tespit edilerek buralarla ilgili imar planları tekrar gözden geçirilmeli, tedbirler alınmalı." dedi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda beş siyasi partinin ortak önergesiyle depreme karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, komisyonun depremden sonra yaşanan problemlerin bir daha yaşanmamasına yönelik önerilerde bulunacağını belirtti.

Türkiye'nin yüzde 65, 70'inin deprem kuşağında olduğuna işaret eden Yaşar, deprem master planlarının hazırlanması gerektiğini ifade etti. Yaşar, yıkılması gereken binaların tespit edilip yıkılması, güçlendirilmesi gerekenler için de çalışma yapılması önerisini dile getirdi.

Yıkılması ve güçlendirilmesi gereken binalarla ilgili vatandaşlara uzun vadeli krediler verilmesi gerektiğini söyleyen Yaşar, özellikle kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

İmar barışı kapsamında yaklaşık 24 milyar lira toplandığını belirten Yaşar, "Yapacağımız en önemli konu şu: Ülkede yıkıcı depremlerin olacağı fay zonları zaten belli. Bu konuda ülkede uzman problemi de yok. Fay hatları bir an önce tespit edilerek buralarla ilgili imar planları tekrar gözden geçirilmeli, tedbirler alınmalı. Zeminlerin durumu tespit edilmeli, taşıma gücü esaslarına göre binalar inşa edilmeli." diye konuştu.


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