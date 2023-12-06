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Gündem İYİ Partili Yanıkömeroğlu, partisinden ayrıldı: İYİ Parti'de istifa depremi
Gündem

İYİ Partili Yanıkömeroğlu, partisinden ayrıldı: İYİ Parti'de istifa depremi

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:11:00 -
İYİ Partili Yanıkömeroğlu, partisinden ayrıldı: İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Partili Yanıkömeroğlu, partisinden istifa etti,

 

ANKARA

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

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