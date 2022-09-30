İYİ Partili yalancının eşi, tüm gerçekleri anlattı

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'e sarılarak "Açım" diye bağıran Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi ve maddi durumunun iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Nurgül Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi yaşananlarla ilgili "Parti kışkırtmış olabilir" deyip mal varlıklarını tek tek ortaya döktü.

İYİ Parti'nin "açlık oyunları" bir kez daha deşifre oldu. Aç olduğunu söyleyen Nurgül Sipahi de kurgu çıktı.

Ankara Etimesgut'ta kaydedilen görüntülerde Meral Akşener'e sarılarak "Açız aç" diye dert yanan İYİ Partili Nurgül Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi, gerçekleri anlattı.

Hala evli olduklarını belirten ve A Haber'e konuşan Ahmet Sipahi, eşi Nurgül Sipahi'nin emekli maaşı ve bir daireden kira geliri olduğunu maddi durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Ahmet Sipahi, "Bu mahallede bizim 2 dairemiz var. 17 sene sigortasını yatırdım ve emekli ettim. Emekli maaşı var ve bir de kirada daire var." İfadelerini kullandı.

Nurgül Sipahi'nin açım sözlerinin asılsız olduğunu belirten Ahmet Sipahi, eşini partinin kışkırtmış olabileceğine dikkat çekti.

Ahmet Sipahi, "Yalan söylüyor. Bu partinin kışkırtması diye düşünüyorum ben. İYİ Parti veya öbür parti olabilir." dedi.

İYİ Parti'de daha önce de benzer kurgular deşifre olmuş, tepki çekmişti.