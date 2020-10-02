İYİ Partili vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Twitter hesabından Kabukçuoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz Büyükerşen, “En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Arslan Kabukçuoğlu’ndan açıklama

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Kabukçuoğlu, test sonucunun gelmesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde yattığını ve tedavisinin devam ettiğini ifade etti. Kabukçuoğlu, "Allah’ın takdiri ile bunun da üstesinden gelip milletimize olan görevimizi layıkıyla sürdürmeye devam edeceğim." dedi.