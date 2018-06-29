İYİ Parti'li vekilden seçmene skandal küfür!

İYİ Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını hazmedemeyerek seçmene küfür etti. Yokuş, "ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!" ifadelerinden bulundu.

İşte o skandal paylaşım: