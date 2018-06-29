İYİ Parti'li vekilden seçmene skandal küfür!
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 64,5 oy alması zoruna gitti ve seçmene küfür etti.29 Haziran 2018 Cuma 21:25
İYİ Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını hazmedemeyerek seçmene küfür etti. Yokuş, "ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!" ifadelerinden bulundu.
İşte o skandal paylaşım:
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