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İYİ Parti'li vekilden seçmene skandal küfür!

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 64,5 oy alması zoruna gitti ve seçmene küfür etti.

29 Haziran 2018 Cuma 21:25
İYİ Parti'li vekilden seçmene skandal küfür!

İYİ Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını hazmedemeyerek seçmene küfür etti. Yokuş, "ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!" ifadelerinden bulundu.

İşte o skandal paylaşım:

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:25
  1. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş
  2. Fahrettin Yokuş
  3. Çorum

YORUM YAZ

  • MUSLUMAN TURKMUSLUMAN TURK2 sa önce
    ULAN SEREFDEN YOKSUN ONURSUZ GURURSUZ FETONUN USAKLARI!! NE YAPICAKTINIZ SIZ IKTIDAR OLSAYDINIZ O 390 BIN ICRA DOSYASINIMI KAPATICAKTINIZ??? HEE NE YAPICAKTINIZ ATIP TUTUYOSUNUZ SIZ NE VERDINIZ BU ULKEYE HEE SIMDIYE KADAR? O ZAMAN MAAS ALMA BU MILLETIN MAASINI ALMA HER AY BI GARIBANIK BORCUNU KAPAT HAINLER!!!
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    .... sen hangi istihbarata çalışıyorsun g....
  • alemalem2 sa önce
    devamı neydi ..... şerefsiz sen kendinmi sanıyon haysiyetsiz herif
  • ŞahinŞahin2 sa önce
    Bu milletle uğraşma bu millet seni öyle bir.... sen bile anlamazsın.
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    bu millet ....
  • kayı boyukayı boyu2 sa önce
    hayasız ve edepsiz. ha birde ahlaksız. napacan ailesinin verdiği terbiyeyi millete gösterdi. bundan değil vekil, iki kazı güden çoban bile olmaz. ama seçenler seçmiş yapacak bişe yok.
  • kalelikaleli2 sa önce
    seçmene çatacağına kendini eleştir kendine çeki düzen ver.kimsenin hakkı yok ki millete laf dokundurmaya.
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